{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кабмин Украины выделил $6,5 млн на случай осложнения ситуации на границе с Белоруссией

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины выделяет около 175 млн гривен ($6,5 млн) из государственного бюджета для усиления границы страны, учитывая "непростую ситуацию на белорусско-польской границе". Об этом заявил в среду на заседании кабинета министров премьер Денис Шмыгаль, представляя соответствующий проект решения.

"Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, мы продолжаем усиливать наши границы. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен на украинско-белорусскую границу. Должны быть готовы к любому сценарию, поэтому выделяем 175 млн гривен для усиления охранных мер украинской границы", - сказал он.

Теги
БелоруссияУкраинаШмыгаль, Денис Анатольевич
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Спикер парламента Армении: превосходство Баку в воздухе решило исход конфликта в Карабахе
Речь идет о наличии у Азербайджана турецких ударных беспилотников Bayraktar
Читать полностью