В Польше сообщили об отсутствии лагерей мигрантов на польско-белорусской границе

ВАРШАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лагерей мигрантов в непосредственной близости от линии польско-белорусской границы сейчас не наблюдается, вблизи границы могут оставаться 3-4 тыс. человек. Об этом сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь отделения Пограничной охраны Польши в Подляском воеводстве Катажина Зданович, отвечая на вопрос о наличии стихийных лагерей мигрантов.

"Нет. Мы не отмечаем [лагерей]", - сказала она. "Если только где-то в глубине Белоруссии. Мы видим, что этих людей подводят к границе", - указала Зданович. "Сейчас мы видим только лиц, перемещающихся вдоль линии границы", - подчеркнула она, напомнив, что белорусская сторона разместила мигрантов, которые ранее массово пытались форсировать польскую границу, в логистическом центре.

Отвечая на вопрос о том, сколько мигрантов могут оставаться вблизи польской границы на стороне Белоруссии, Зданович сказала, что по-прежнему речь идет об "около 3-4 тыс.". "Мы считаем, что это люди, которые находятся в логистическом центре", - отметила она.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. После стычек с польскими силовиками мигранты покинули линию границы и разместились в транспортно-логистическом центре "Брузги". По данным белорусской стороны, там размещены около 2 тыс. мигрантов.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.