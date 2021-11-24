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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Польша рассчитывает на прибытие на ее восточную границу иностранных войск

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина отметил, что страна "стремится к большей защите со стороны США"

ВАРШАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Польша рассчитывает, что в связи с миграционным кризисом на ее границу с Белоруссией прибудут военнослужащие других государств НАТО. Об этом в среду сообщил в интервью Польскому радио пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

"В связи с кризисом на границе нас уже поддерживают в странах ЕС и НАТО, уже прибыли британские солдаты, будут [военнослужащие] и из других государств, - сказал он. - Это будет нечто большее, чем символическое присутствие, которое есть в настоящее время".

Дипломат также добавил, что Польша "стремится к большей защите со стороны США".

"Существует также возможность того, чтобы закрыть границу [с Белоруссией] для автомобильного или железнодорожного движения, но пока такое решение мы не приняли", - сказал Ясина.

Ранее польские СМИ сообщили о решении Министерства обороны Эстонии отправить в Польшу группу из 100 военнослужащих.

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