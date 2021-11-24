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Кабмин Украины одобрил соглашение с Румынией о военно-техническом сотрудничестве

Постановление одобрили без обсуждения

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило межправительственное соглашение с Румынией о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в Бухаресте 5 сентября 2020 года. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров в среду.

"Утвердить соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, подписанное 5 сентября 2020 года в городе Бухаресте", - сказано в постановлении, которое было одобрено без обсуждения.

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