Контактная группа по урегулированию в Донбассе начала переговоры

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начали заседание в режиме видеоконференции. Об этом в среду сообщили в делегации Луганской народной республики на переговорах.

"Началось заседание минской контактной группы. Работа проходит в соответствии с ранее опубликованным планом", - говорится в сообщении в Telegram-канале делегации.

Как сообщала делегация в понедельник, ключевыми пунктами повестки переговоров остаются нагнетание Украиной истерии в СМИ в вопросе обострения ситуации на линии соприкосновения и провокации Вооруженных сил Украины в Донбассе. В их числе делегация ЛНР назвала захват украинскими силовиками граждан республики, обстрелы населенных пунктов из запрещенного минскими соглашениями оружия, вбросы Украиной информации о применении в Донбассе турецких беспилотников Bayraktar и американских противотанковых комплексов Javelin.

Во вторник состоялись заседания подгрупп контактной группы. Делегации республик Донбасса констатировали, что работа политической и гуманитарной подгрупп, а также подгруппы по безопасности завершилась безрезультатно из-за очевидных попыток Украины заблокировать урегулирование конфликта. На заседании рабочей группы по экономике также не было достигнуто прогресса в решении главной проблемы - экономической блокады республик Донбасса.