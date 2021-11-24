Кабмин Украины усилил карантинные меры для невакцинированных граждан

"Усиливаем карантинные меры для невакцинированных граждан в желтой зоне", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании.

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил постановление об усилении карантинных ограничений для граждан, не прошедших вакцинацию от ковида, в регионах, где установлена желтая зона эпидемической опасности. Соответствующее решение принято в среду на заседание правительства Украины.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, выступая перед членами кабмина, отметил, что теперь в желтой зоне работа кафе, ресторанов, спортзалов, торговых центров и других общественных заведений будет разрешена при условии вакцинации двумя дозами 100% персонала. Посетить эти заведения, по его словам, смогут граждане, которые прошли полный курс вакцинации, а также при наличии у них отрицательного ПЦР-теста или сертификата о выздоровлении.

Ранее в регионах желтой зоны карантина достаточно было получения одной дозы вакцины от коронавируса как для посещения общественных заведений, так и для работы персонала этих сфер в целом.

Согласно принятым изменениям, также сокращен срок действия желтого сертификата об одной дозе вакцины с 120 до 30 дней. Кроме того, проверка сертификатов теперь должна осуществляться с помощью приложения "Дия" ("Действие") по QR-коду.

В настоящее время в желтой зоне карантина находятся Кировоградская и Тернопольская области, а большая часть регионов отнесена к красной зоне с максимальными карантинными ограничениями. По последним данным, общее число зарегистрированных на Украине случаев заражения за все время пандемии достигло 3 367 461, умерли от осложнений 82 913 пациентов. Обе дозы вакцины получили порядка 10,2 млн жителей страны.