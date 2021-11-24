Турецкая оппозиция намерена добиться от Эрдогана проведения досрочных выборов

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу намерен добиться от президента Реджепа Таийпа Эрдогана решения о досрочных президентских и парламентских выборах на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом он заявил в среду во время выступления в парламенте.

Политик подчеркнул, что он готов "сделать все", чтобы заставить Эрдогана пойти на выборы. "Требование досрочных выборов - это требование всей нации", - приводит слова Кылычдароглу телеканал NTV.