{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турецкая оппозиция намерена добиться от Эрдогана проведения досрочных выборов

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу намерен добиться от президента Реджепа Таийпа Эрдогана решения о досрочных президентских и парламентских выборах на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом он заявил в среду во время выступления в парламенте.

Политик подчеркнул, что он готов "сделать все", чтобы заставить Эрдогана пойти на выборы. "Требование досрочных выборов - это требование всей нации", - приводит слова Кылычдароглу телеканал NTV.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
Министерство вооруженных сил Франции начало проверку после статьи СМИ о секретной операции
Флоранс Парли объявила об углубленном расследовании по факту нарушения военной тайны
Читать полностью