Гендиректор МАГАТЭ указал участникам AUKUS на необходимость отчитаться по этому проекту

ВЕНА, 24 ноября. /ТАСС/. США, Австралия и Великобритания в связи с объявленным новым альянсом в сфере безопасности AUKUS должны отчитаться о подробностях этого проекта перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). С таким заявлением выступил в среду генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Совете управляющих этой организации в Вене.

Как отметил Гросси, по запросу Китая Совет управляющих МАГАТЭ в качестве отдельной темы рассмотрит вопрос передачи ядерных материалов в контексте AUKUS и гарантий в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия. Гендиректор указал, что секретариат МАГАТЭ с сентября не получал дополнительную информацию по поводу проекта США, Австралии и Великобритании, его возможного влияния на гарантии агентства в рамках существующих механизмов нераспространения.

"Я напомнил трем сторонам об их обязательствах отчитываться в рамках их соглашений о гарантиях и дополнительных протоколов, которые могут относиться к реализации их гарантий в соответствии с этим проектом. Мы готовы взаимодействовать со всеми сторонами для обсуждения влияния этого проекта на реализацию гарантий в соответствии с существующими правовыми инструментами сторон", - говорится в заявлении Гросси.

О создании AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября. Выработанные ими соглашения предусматривают, в частности, планы строительства Австралией как минимум восьми атомных подводных лодок по технологиям США, а также переоснащения ее вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. В настоящее время АПЛ не стоят на вооружении Австралии.

Президент России Владимир Путин заявил в середине октября в интервью американскому телеканалу CNBC, что создание AUKUS подрывает региональную стабильность. Резко негативную реакцию оглашение планов создания нового альянса вызвало у Китая. Глава МИД КНР Ван И в конце сентября выразил мнение, что эти трехсторонние договоренности представляют скрытую угрозу мировой стабильности.

Ранее Гросси отмечал, что у МАГАТЭ нет полной ясности относительно технологической модели, которую будут использовать в рамках AUKUS. Он подтверждал, что МАГАТЭ начало ряд проверок из-за планов Австралии создать атомный подводный флот. Гросси не исключал, что эти замыслы Австралии создадут прецедент для строительства АПЛ другими неядерными странами, а это влечет за собой серьезные вопросы, касающиеся нераспространения.