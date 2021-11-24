Министерство вооруженных сил Франции начало проверку после статьи СМИ о секретной операции

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Министерство вооруженных сил Франции начало внутреннюю проверку после публикации изданием Disclose статьи о секретной операции французских разведслужб в Египте. Об этом заявил в среду официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь на брифинге по итогам еженедельного заседания совета министров.

"Министр вооруженных сил [Флоранс Парли] объявила о начале углубленного расследования по поводу информации, опубликованной Disclose. Расследование идет сразу по двум направлениям. Во-первых, тот факт, что в СМИ появляются секретные документы, является серьезным нарушением военной тайны и ставит под угрозу проведение разведопераций, призванных повысить безопасность наших граждан. Этому будет дана юридическая оценка. Во-вторых, расследование должно позволить убедиться, что правила, определенные для этого [франко-египетского] сотрудничества, и меры по их выполнению были эффективно воплощены в жизнь", - сказал он.

Атталь заверил, что "Египет является партнером Франции" и Париж активизировал в последние годы сотрудничество с Каиром в сфере разведки из-за усиления активности террористических группировок в Ливии. "В рамках нашего антитеррористического сотрудничества мы оперируем разведданными. Правила использования этих данных отвечают строжайшим требованиям, которые четко определяют миссию. Эти правила известны нашим партнерам, им о них регулярно напоминают", - добавил представитель правительства Франции.

В понедельник интернет-издание Disclose опубликовало материал о секретной военной операции "Сирли", которую вооруженные силы Египта проводят на своей территории в сотрудничестве с Францией с 2016 года. По его данным, власти этой североафриканской страны использовали данные французской разведки для нанесения ударов по целям на границе, в частности по автомобилям подозреваемых в торговле людьми. Журналисты утверждают, что из-за действий египетских вооруженных сил, а также французских военных, которые якобы участвовали в нанесении 19 ударов в период с 2016 по 2018 год, пострадали или были убиты "сотни мирных жителей". Также утверждается, что "французские войска до сих пор находятся в египетской пустыне".

Кроме того, издание опубликовало секретное донесение Управления военной разведки президенту Франции, в котором разведслужбы предупреждают о необходимости проведения дополнительных проверок перед нанесением ударов по выявленным с воздуха целям. В записке от 2019 года на имя главы Министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли перед ее визитом в Египет также содержится просьба напомнить египетским партнерам о том, что данные, которые предоставляют французские разведывательные борты, не предназначены для корректировки авиаударов.