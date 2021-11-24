В ОПЗЖ заявили, что вместо развития экономики команда Зеленского набирает новые долги

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Очередной кредит от Международного валютного фонда, которым гордится команда президента Украины Владимира Зеленского, только углубляет долговую яму. Такое мнение высказал в среду сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко.

"Когда власть очередной кредит от МВФ называет достижением и свидетельством доверия "западных партнеров" - это обман собственных граждан. Такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

По его убеждению, подобные кредиты никак не помогают развитию страны, а только углубляют долговую яму и разрушают суверенитет государства. Политик считает, что необходимо срочно пересмотреть кредитную политику и заняться восстановлением экономики, а не выполнять требования кредиторов. "Зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире, после Аргентины и Египта, по накопленным долгам перед фондом. А с учетом последнего транша должны ему почти $10 млрд. Причем власть набирает новые кредиты, чтобы расплатиться с долгами по старым", - подчеркнул парламентарий.

При этом, считает политик, команда Зеленского проводит экономическую и финансовую политику в интересах кредиторов, а не своих граждан. "Власть по указке кредиторов берет на себя обязательства по усилению налогового давления, повышению тарифов, продолжению антисоциальных реформ в сфере медицины, образования, пенсионного обеспечения. Именно требования кредиторов привели к запуску диких рынков газа и электроэнергии, которые сегодня поставили Украину на грань энергетического коллапса, непродуманному открытию рынка земли, хотя абсолютное большинство населения против такого решения, делегированию иностранцам права отбирать членов набсоветов госпредприятий и так далее. Все это только ухудшает жизнь людей и добивает остатки суверенитета", - заявил Бойко.

"Необходимо пересмотреть навязанные МВФ условия долговой реструктуризации, которые предусматривают кабальные выплаты кредиторам в случае ускорения темпов экономического роста. Нужно отказаться от рекомендаций МВФ о запрете поддержки малого и среднего бизнеса, заняться программами их стимулирования для восстановления экономики. Для этого необходима политическая воля, которой нет у нынешней власти. Поэтому стране необходима такая власть, которая будет отстаивать национальные интересы, а не интересы внешних кредиторов", - заключил Бойко.

Кредиты от МВФ

Исполнительный совет МВФ в понедельник принял решение предоставить Киеву транш в размере примерно $700 млн по окончании первого обзора украинской экономики в рамках согласованного в прошлом году механизма кредитования стенд-бай. Совет МВФ также решил продлить программу до конца июня 2022 года. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что этот транш поступит на счета украинского правительства в среду. По его словам, кабмин направит средства на поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями пандемии.

Кредитный механизм стенд-бай между Украиной и МВФ на сумму $5 млрд утвержден 9 июня 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву $2,1 млрд, а также были обозначены условия программы для выделения остальных траншей. Однако из-за невыполнения Украиной ряда обязательств перевод средств приостановили. Позже страна достигла всех требуемых макропоказателей, а в июле этого года приняла 12 законов, оговоренных в меморандуме с МВФ. 18 октября стало известно, что миссия фонда достигла с властями страны договоренностей по экономическим реформам в рамках первого обзора выполнения кредитной программы.