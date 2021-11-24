В Минске заявили о готовности рассмотреть заявки курдских СМИ на посещение беженцев

По его словам, от курдских СМИ поступают заявки на работу в стране, некоторое время назад завершилась аккредитация телеканала Rudaw. "По другим курдским СМИ мы не проводим целенаправленную работу, но если поступят такие заявки, то белорусские власти готовы рассмотреть их в установленном порядке", - сказал он.

БРУЗГИ, 24 ноября. /ТАСС/. Белоруссия готова рассмотреть заявки на аккредитацию курдских СМИ для работы в лагере беженцев, расположенном в торгово-логистическом центре в Брузгах. Об этом в среду сообщил ТАСС первый замминистра информации республики Андрей Кунцевич, комментируя инцидент с журналисткой курдского телеканала NRT TV Жьян Али, которая пыталась попасть в Белоруссию без аккредитации.

Как сообщил Кунцевич, ведомство проверило информацию об отсутствии аккредитации у Али. "Действительно, представители данного СМИ или сама редакция за аккредитацией своих представителей в МИД не обращались", - отметил замминистра.

Он также сообщил, что ранее лагерь на границе посещали курдские журналисты, но общение с ними вызвало у беженцев неоднозначную реакцию. "Была группа журналистов, чье нахождение здесь тоже было по-разному воспринято беженцами. Сложно было сказать, о чем они беседовали, но, насколько я понимаю, курды-езиды, которых здесь достаточно большое количество, очень негативно восприняли присутствие журналистов <...>", - сказал Кунцевич.

Замглавы ведомства добавил, что несколько польских СМИ ранее получили аккредитацию для работы на границе, но их представители так и не приехали.

Во вторник NRT сообщил об аресте его корреспондентки в аэропорту Минска и изъятии ее оборудования. Согласно сведениям, размещенным на сайте телеканала, инцидент произошел в понедельник. Али намеревалась добраться до граничащих с Польшей областей Белоруссии, чтобы оттуда освещать ситуацию с мигрантами. Позже официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг данную информацию. По его словам, журналистку не задерживали в Минске, ей отказали во въезде в страну в связи с отсутствием аккредитации, выдаваемой МИД Белоруссии представителям иностранной прессы.