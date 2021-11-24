СМИ: турецкая полиция ведет следствие против аккаунтов в соцсетях за призывы к протестам

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Главное управление безопасности Турции выявило 271 аккаунт в соцсетях, через которые распространялись призывы к населению выходить на протесты на фоне резкого обесценивания национальной валюты. Как сообщает в среду телеканал NTV, власти возбудили дела против владельцев этих аккаунтов.

Согласно заявлению полиции, пользователи распространяли "манипулятивный контент и дезинформацию, разжигая ненависть и вражду в обществе". Основанием для призывов идти на протесты являлись процессы на валютном рынке и резкое обесценивание национальной валюты.

Полиция заявила, что продолжает мониторить интернет-пространство круглосуточно и намерена принимать жесткие меры против нарушителей.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за доллар давали около 7,3 лиры. Торги вторника начинались с курса 11,38 лиры за доллар, а утром в среду валюта Турции подешевела до 13,15 за доллар. При этом на пике волатильности во вторник курс опускался до уровня 13,5 лиры за доллар.

Минувшей ночью в ряде городов Турции небольшие группы людей вышли на улицы с протестами против финансовой политики властей. В Стамбуле полиция была вынуждена пресечь эти стихийные акции. Массовое протестное движение и возможные намерения населения устроить крупные манифестации пока не отмечены.