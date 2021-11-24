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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ обеспокоен тем, что вакцины от COVID-19 вселяют "ложное чувство безопасности"

Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что "вакцины спасают жизни, но не предотвращают полностью передачу [вируса]"

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил в среду обеспокоенность тем, что вакцины от COVID-19 вселяют "ложное чувство безопасности".

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"Мы обеспокоены ложным чувством безопасности, бытующим во многих странах и общинах", - сказал он на брифинге в Женеве.

По словам главы ВОЗ, может возникать ощущение, будто вакцины "покончили с пандемией COVID-19 и привитым людям не требуется принимать каких-либо мер предосторожности". "Вакцины спасают жизни, но они не предотвращают полностью передачу [вируса]" - указал Гебрейесус.

Гендиректор сообщил, что, согласно имеющимся данным, до появления дельта-штамма коронавируса вакцины снижали передачу инфекции примерно на 60%, а после его появления этот показатель уменьшился до примерно 40%.

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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