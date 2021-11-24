Грузия не рассматривает возможность участия в формате "3+3"

ТБИЛИСИ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Грузии не рассматривают возможность участия в переговорном формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении правительства республики по итогам переговоров спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с российским сенатором Григорием Карасиным.

"Российская сторона поинтересовалась, каково отношение грузинской стороны к новому региональному консультационному механизму "3+3" и к конкретным мероприятиям в этом контексте, на что Зураб Абашидзе ответил, что грузинская сторона не рассматривает возможность участия в указанной инициативе", - сказано в сообщении.