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Будущее правительство ФРГ выступило за сотрудничество с Китаем

Партии сообщили, что стремятся к тесной трансатлантической координации по вопросу политики в отношении Китая

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Будущая правящая коалиция Германии выступает за диалог с Китаем в координации с партнерами за океаном и на основе международного права. Об этом говорится в тексте коалиционного соглашения, которое заключили в среду социал-демократы, либералы и "зеленые" - партии, представляющие следующее правительство ФРГ.

"Мы хотим и мы должны формировать наши отношения с Китаем на основе партнерства, конкуренции и системного соперничества. На основе прав человека и действующего международного права мы стремимся к сотрудничеству с Китаем везде, где это возможно, - говорится в соглашении. - Мы хотим продолжить межправительственные консультации и сделать их более европейскими".

"Мы стремимся к тесной трансатлантической координации по вопросу политики в отношении Китая", - указывают партии. "Ожидаем, что внешняя политика Китая будет играть ответственную роль в обеспечении мира и стабильности по соседству", - отмечают они.

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