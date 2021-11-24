Посольство Китая призвало Литву исправить ошибку при открытии представительства Тайваня

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Посольство Китая в Вильнюсе призвало литовские власти исправить ошибку, допущенную при открытии в республике представительства Тайваня. Об этом в среду сообщил журналистам представитель посольства Цюй Байхуа.

"Мы призываем правительство Литвы признать допущенную ошибку и не принижать решимость народа Китая защищать территориальную целостность и национальную безопасность своей страны", - заявил он.

Китайская сторона, по словам представителя посольства, неоднократно обращала на это внимание Вильнюса, но Литва осталась к просьбам глуха. "Положительного ответа не последовало", - сказал дипломат.

Он отметил, что Пекин не собирается оспаривать право балтийской республики развивать экономическое сотрудничество с зарубежными партнерами. "Мы не препятствуем предпринимательским связям Литвы с Тайванем, - утверждал Байхуа. - Проблема в названии представительства, которое противоречит принципу "единого Китая". В других странах такие офисы действуют как представительство Тайбэя.

В июле МИД Литвы сообщил о планируемом открытии представительства Тайваня. Оно начало работу 18 ноября. Китай неоднократно выражал протесты и в августе отозвал своего посла из Вильнюса, рекомендательно предложив сделать это Литве, которая отозвала посла в сентябре. 21 ноября правительство Китая приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах. Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для литовских предприятий.