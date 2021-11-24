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Турция и ОАЭ подписали девять соглашений о сотрудничестве

Лидеры стран подписали акты в областях торговли, энергетики, а также защиты окружающей среды

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Турция и ОАЭ подписали в среду вечером ряд соглашений о сотрудничестве в различных областях, включая торговлю, энергетику и защиту окружающей среды. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По его данным, церемония подписания проходила в президентском дворце в Анкаре по итогам переговоров турецкого лидера Тайипа Эрдогана с наследным принцем Абу-Даби и заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Это первый высокопоставленный визит представителя правительства ОАЭ в Турцию с 2012 года.

В ходе церемонии инвестиционные сделки были подписаны между Государственным инвестиционным фондом Абу-Даби (ADQ) и Фондом благосостояния Турции и Управлением по инвестициям при президенте страны.

Другое соглашение было подписано между Биржей ценных бумаг Абу-Даби и Стамбульской биржей.

ADQ также подписал соглашение о сотрудничестве с турецкой компанией "Кальон" в области энергетики, инфраструктуры и транспорта.

Ожидается, что в декабре 2021 года с рабочим визитом в ОАЭ отправится министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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ТурцияОАЭЭрдоган, Реджеп Тайип
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