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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Госдеп США и МИД Литвы призвали Россию снизить напряженность на границе с Украиной

Кроме того, стороны обсудили Белоруссию, в том числе ситуацию с мигрантами

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду на встрече в Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на границе РФ и Украины и призвали Москву к снижению напряженности.

"[Они] выразили общую обеспокоенность в связи с необычной военной активностью РФ на границе с Украиной и провокационной риторикой, они призвали РФ снизить напряженность", - сообщила по итогам встречи пресс-служба Госдепа.

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Кроме того, стороны обсудили Белоруссию, в том числе ситуацию с мигрантами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал со своей стороны, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории. В свою очередь в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ отметили, что, по поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о якобы концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

Теги
БелоруссияУкраинаСШАЛитваРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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