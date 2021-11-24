Госдеп США и МИД Литвы призвали Россию снизить напряженность на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду на встрече в Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на границе РФ и Украины и призвали Москву к снижению напряженности.

"[Они] выразили общую обеспокоенность в связи с необычной военной активностью РФ на границе с Украиной и провокационной риторикой, они призвали РФ снизить напряженность", - сообщила по итогам встречи пресс-служба Госдепа.