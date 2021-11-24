В ДНР заявили, что Украина отвергла предложение РФ по обсуждению особого статуса Донбасса

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Украина на заседании Контактной группы в среду отвергла компромиссное предложение России обсудить параметры особого статуса Донбасса на основе предложений Киева, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила представитель ДНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова.

"В качестве очередного шага для содействия разблокированию сложившейся ситуации, посредник в лице России предложил компромиссное предложение: взять из вариантов дорожной карты республик (ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) и Украины те пункты, которые касаются параметров особого статуса в Донбассе, проработать и согласовать их на следующем заседании политической группы, а затем приступить на основе этих уже согласованных параметров к работе над законопроектом", - говорится в заявлении Никоноровой, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР. "Но и такое абсолютно здравое и учитывающее позиции обеих сторон предложение украинские делегаты отвергли, даже не попытавшись проявить малейшую заинтересованность по выполнению реальных шагов для выхода из тупика", - сообщила полпред ДНР на минских переговорах.

На заседании в среду представитель Украины в политической подгруппе Андрей Костин, исполняющий обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Контактной группе и временно ее возглавляющий, сообщил, что Киев хочет отказаться от работы над дорожной картой по урегулированию конфликта и вернуться к дискуссии по закону об особом статусе Донбасса, рассказала Наталья Никонорова. Она напомнила, что ранее вопрос об особом статусе обсуждался на протяжении 113 заседаний контактной группы и эта дискуссия не привела ни к какому результату. Она напомнила, что Верховная рада приняла ряд правовых актов, противоречащих минским соглашениям.

Из-за этого ДНР и ЛНР выдвинули предложение о создании дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе, пояснила Никонорова. Она добавила, что это предложение получило поддержку контактной группы, поручившей делегациям согласовать и составить такой документ. Однако это поручение не было выполнено по причине отказа украинской стороны от обсуждения, подчеркнула Никонорова.

"Вызывает недоумение поведение не только Киева, но и ОБСЕ, представители которой не высказали никакой позиции или оценки по поводу откровенного саботажа Украиной всех усилий по возврату переговоров в конструктивное русло", - заявила глава МИД ДНР. Наталья Никонорова с сожалением констатировала, что переговорный процесс движется по замкнутому кругу.