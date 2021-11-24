Киев призвал новую коалицию в ФРГ занять более жесткую позицию по "Северному потоку - 2"

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал в среду новую правящую коалицию в Германии занять более жесткую позицию по "Северному потоку - 2".

"Мы призываем новую немецкую коалицию к более жесткой позиции по "Северному потоку - 2". Процесс сертификации проекта должен полностью соответствовать не только букве, но и духу европейского законодательства. Мы с нетерпением ждем назначения нового немецкого правительства и желаем новой коалиции успехов во благо Германии и Европы, что отвечает интересам Украины", - заявил Кулеба в среду в комментарии агентству РБК-Украина.

Кроме того, министр обратил внимание на то, что в коалиционном соглашении зафиксирована готовность развивать энергетическое партнерство с Украиной, что, по его словам, закладывает основу укрепления стратегического партнерства Киева и Берлина на многие годы вперед.

Кулеба также подчеркнул, что "Украина приветствует одобрение нового коалиционного соглашения в Германии". "Для нас очень важно, что будущее немецкое правительство согласилось с принципиальной позицией Украины: текст коалиционного соглашения впервые признает важность выделения Украины, Грузии и Молдовы в рамках "Восточного партнерства" и подтверждает поддержку Украины на пути евроинтеграции", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что "новое коалиционное соглашение четко фиксирует постоянную поддержку со стороны ФРГ суверенитета и территориальной целостности Украины". Это свидетельствует, по его словам, "о преемственности немецкой политики в нормандском формате" и "усилиях по политико-дипломатическому урегулированию" конфликта в Донбассе.

В среду в Германии социал-демократы, "зеленые" и либералы представили проект коалиционного договора. В нем зафиксировано распределение министерских портфелей, описаны аспекты внутренней и внешней политики. Три указанные политические партии вели переговоры о коалиции с 28 сентября. В течение 10 дней все три партии должны формально утвердить текст коалиционного соглашения. Самое позднее 8 декабря новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц.