Новый премьер Швеции после распада коалиции меньшинства хочет покинуть пост

"Я не хочу возглавлять правительство, для сомнений в легитимности которого могут быть основания", - пояснила политик в среду на пресс-конференции.

Андерссон сообщила спикеру парламента Андреасу Норлену, что по-прежнему заинтересована в руководстве однопартийным кабинетом социал-демократов. "Коалиционное правительство должно уйти в отставку, если какая-либо партия решит покинуть правительство. Хотя ситуация в парламенте не изменилась, нужно проголосовать еще раз", - уверена она.

Ранее Партия охраны окружающий среды (ПООС) объявила о выходе из коалиции меньшинства, поскольку правительственный проект бюджета провалился при голосовании в парламенте. При этом Риксдаг поддержал большинством голосов оппозиционный проект Умеренно-коалиционной, Христианско-демократической партий и "Шведских демократов".

20 млрд крон из 74 млрд (более $8,2 млрд), которые правительство намеревалось пустить на реформы, пойдут, в частности, на снижение налога для пенсионеров, инвестиции в повышение заработной платы полицейских и в различные сектора судебной системы. Кроме того, планируется снизить налог на бензин и дизельное топливо, против чего выступает ПООС. Также партию не устраивает участие в составлении принятого бюджета "Шведских демократов".

Андерссон, лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции и избранная ранее в среду премьер-министром, заявляла, что не собирается уходить в отставку, даже если предложенный ее кабинетом проект провалится. Однако, поскольку спикер парламента Андреас Норлен дал ей поручение сформировать правительство с участием ПООС, не исключено, что парламенту вновь придется принимать решение о кандидатуре главы кабинета. Лидеры ПООС заявили, что поддержат кандидатуру Андерссон при новом голосовании.