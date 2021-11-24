Суд в Польше усмотрел противоречия конституции в Европейской конвенции по правам человека

ВАРШАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Польши пришел к выводу, что ряд положений Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в части, позволяющей Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) проверять законность выбора судей КС, противоречит конституции Польши. Соответствующий вердикт был оглашен судьей Войчехом Сыхом в среду.

"Конституционный суд указывает, что ЕСПЧ не имеет оснований для проверки независимости судей Конституционного суда", - констатировал польский судья.

"Статус Конституционного суда и его судей, в том числе правила их назначения, указаны только в конституции и не подпадают под юрисдикцию ЕСПЧ", - указал Сых, подчеркнув, что "Конституционный суд не ставит под сомнение судебную практику ЕСПЧ и ту роль, которую он играет в разработке и повышении стандартов в области защиты прав человека в государствах - участниках конвенции".

С просьбой к КС о рассмотрении этого вопроса обратился министр юстиции республики Збигнев Зёбро, усомнившийся в том, что закрепленное в конвенции право ЕСПЧ проверять законность выбора судей Конституционного суда соответствует основному закону Польши. Это произошло после того, как в мае этого года, вынося решение по делу компании Xero Flor, ЕСПЧ постановил, что Польша нарушила положения ЕКПЧ в отношении права на справедливое судебное разбирательство. Дело касалось компании, которая обратилась в высший судебный орган Польши после неблагоприятного для нее судебного решения, но дело было просто закрыто судьей Конституционного суда. ЕСПЧ согласился с доводами компании и пришел к выводу, что решение вынес судья, который не имел на это права.