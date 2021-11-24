Глава ЛНР выразил озабоченность призывом ЕС отменить указ Путина по товарам из Донбасса

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в комментарии ТАСС выразил озабоченность в связи с призывом Евросоюза к Москве отменить указ о расширении доступа товаров Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на российский рынок.

"Высказываем искреннюю озабоченность двойными стандартами, декларируемыми представителем Европейского союза. Похоже, что ЕС невыносимо видеть, как Россия предпринимает шаги по спасению четырех миллионов жителей Донбасса от организованного Киевом экономического геноцида, - сказал Пасечник. - При этом я не помню, чтобы представитель ЕС так настойчиво требовал от Киева снять экономическую блокаду Донбасса, которая существует уже более четырех лет, и восстановить социально-экономические связи, как это предписано Комплексом мер".

По мнению лидера ЛНР, заявление Евросоюза демонстрирует поддержку "действий Киева, направленных на экономическое удушение жителей Донбасса". "Удивительно, что ЕС поддерживает эту тактику Киева, утверждая, что разрыв экономической удавки ведет к "обострению конфликта на востоке Украины". Двойные стандарты очевидны! Вы бьетесь за сохранение транзита российского газа через Украину, но не замечаете искусственно созданной блокады огромной территории с миллионами людей. Зато с неудовольствием замечаете, когда этому экономическому геноциду пытаются помешать", - добавил Пасечник, выразив благодарность РФ за "протянутую руку гуманитарной помощи".

Ранее в среду внешнеполитическая служба Евросоюза призвала Москву "отменить закон" об упрощении торговых правил, который позволят товарам из ДНР и ЛНР быть конкурентоспособными на российском рынке.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, поручив правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. Кроме того, правительству также в месячный срок поручается обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров).