В медконсилиуме заявили, что госпитализация спасла жизнь президенту Чехии

ПРАГА, 24 ноября. /ТАСС/. Срочная госпитализация президента Чехии Милоша Земана, доставленного 10 октября в отделение интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Праге, спасла ему жизнь. Со ссылкой на председателя наблюдающего за здоровьем главы государства медицинского консилиума Томаша Зиму об этом сообщил в среду сайт газеты Mladá fronta DNES.

Земан, по словам Зимы, был доставлен госпиталь в очень тяжелом состоянии. Во время лечения его здоровье значительно улучшилось, и он может выполнять обязанности президента республики.

Земан в четверг, 25 ноября, после 46 дней госпитализации должен быть выписан из госпиталя. Он направится в загородную президентскую резиденцию, расположенную в местечке Ланы у Праги. Там в пятницу он проведет торжественную церемонию назначения премьер-министром республики лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалы.

Зима проинформировал, что одна из комнат в президентской резиденции может быть оборудована так же, как и больничная палата, в которой Земан находится сейчас. Глава государства будет оставаться под усиленным наблюдением врачей.

Причина госпитализации 77-летнего Земана публично не называлась. 6 ноября информационное агентство ЧТК со ссылкой на врачей сообщило, что у президента Чехии диагностирован цирроз печени. Находясь в госпитале, хозяин Пражского града получил третью дозу вакцины против коронавируса.