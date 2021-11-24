В Киеве готовят рекомендации по содержанию возможных мигрантов из Белоруссии

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что на Украине разработают рекомендации относительно стандартов содержания мигрантов на случай их возможного проникновения на территорию Украины из Белоруссии. Об этом она сообщила в среду на заседании межведомственного штаба по координации взаимодействия органов власти, военных и правоохранительных органов относительно усиления и защиты украинской границы с Белоруссией.

"Отметила важность соблюдения права мигрантов на надлежащие условия содержания. Нами будут наработаны рекомендации по стандартам содержания мигрантов, в случае попадания их на территорию Украины, в соответствии с международными нормами", - написала она в Facebook.

Денисова сообщила, что ранее провела совещание с представителями Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине, Международной организации по миграции на Украине и правозащитных общественных организаций по данному вопросу. Омбудсмен отметила, что на этой встрече договорились о проведении "просветительских мероприятий по соблюдению прав человека для военнослужащих и предоставлению правовой помощи мигрантам".

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и попытались попасть на сопредельную территорию. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.