Управляющая компания опровергла версию о кибератаке на систему контроля плотин в Иране

ТЕГЕРАН, 24 ноября. /ТАСС/. Компания по управлению водными ресурсами Ирана опровергла информацию о кибератаке на систему контроля оценки запасов воды в плотинах страны. Заявление пресс-службы компании приводит телерадиовещательная корпорация IRIB.

"Никакой кибератаки не было. Наши коллеги с целью защиты информации [самостоятельно] частично ограничили доступ к этому сайту", - говорится в сообщении. По словам пресс-службы компании, такие действия являются "нормальной практикой".

Ранее в среду IRIB сообщила со ссылкой на источник, что около двух недель назад система контроля оценки запасов воды в плотинах в Иране была взломана в результате кибератаки. По словам источника, "хотя официальные лица компании, управляющей водными ресурсами, не подтверждают информацию о кибератаке, нынешняя ситуация говорит о мощном взломе хакеров".

Агентство Джамаран сообщает, что в среду хакерами также был взломан сайт пятничного имама города Мешхед и представителя духовного лидера в провинции Хорасан-Резави Сейеда Ахмада Аламольходы. Службы техподдержки пытаются восстановить доступ к ресурсу.

Нынешний случай стал не первой хакерской атакой на иранские объекты за последнее время. 26 октября из-за подобной диверсии по всей стране была нарушена работа системы продажи бензина по льготным ценам. 21 ноября неизвестные хакеры атаковали системы иранской авиакомпании Mahan Air.