ООН возобновила авиасообщение с Тыграем

ООН, 24 ноября. /ТАСС/. ООН возобновила полеты в аэропорт столицы эфиопского штата Тыграй Мекеле после месячного перерыва. Об этом заявил в среду на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Хак добавил, что благодаря совершенным в среду рейсам всемирная организация и ее партнеры смогли провести частичную ротацию своего персонала, а также пополнить запасы наличных денег для продолжения деятельности в стране.

Повстанцы из эфиопского штата Тыграй начали 27 октября крупное наступление на севере республики, в ходе которого захватили ряд городов в штате Амхара. Они продвигаются по направлению к Аддис-Абебе. Командование Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) объявило, что пока задача захвата столицы не стоит на повестке дня, однако ситуация может измениться. В свою очередь руководство повстанческой "Армии освобождения Оромо" заявило, что ее отряды намерены подойти и окружить Аддис-Абебу.

Власти ряда регионов и городов, включая столицу, призвали 2 ноября жителей взять в руки имеющееся у них оружие и защищаться в случае необходимости от повстанцев Тыграя. При этом девять повстанческих группировок подписали 5 ноября соглашение в целях совместной борьбы с центральным правительством. В созданный ими "Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедеративных сил" вошли НФОТ, "Армия освобождения Оромо", организации мятежников из эфиопских штатов Амхара, Афар, Бенишангул/Гумуз, Штата народов Гамбела, Сидама, Сомали и региона Агав.