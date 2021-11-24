Мишель обсудил с Путиным миграционный кризис в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным миграционный кризис в Белоруссии и ситуацию на Украине. Об этом Шарль Мишель написал в среду в Twitter .

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Обсудил с президентом России миграционный кризис в Белоруссии. ЕС внимательно следит за концентрацией военных вдоль российской границы с Украиной. Деэскалация и стабильность имеют ключевое значение", - написал Мишель.

Со своей стороны пресс-служба Кремля сообщила, что в беседе было обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. "Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении.