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Мишель обсудил с Путиным миграционный кризис в Белоруссии

Пресс-служба Кремля сообщила, что в беседе было обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств

БРЮССЕЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным миграционный кризис в Белоруссии и ситуацию на Украине. Об этом Шарль Мишель написал в среду в Twitter.

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"Обсудил с президентом России миграционный кризис в Белоруссии. ЕС внимательно следит за концентрацией военных вдоль российской границы с Украиной. Деэскалация и стабильность имеют ключевое значение", - написал Мишель.

Со своей стороны пресс-служба Кремля сообщила, что в беседе было обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. "Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМишель, Шарль
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