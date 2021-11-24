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СМИ: Канада может усилить свой воинский контингент на Украине

Как отмечает газета The Globe and Mail, есть несколько вариантов укрепления: направление в страну нескольких сотен военнослужащих, переброска из Румынии истребителей CF-18, направление в Черное море боевого корабля ВМС Канады

ОТТАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады рассматривает различные варианты усиления своего воинского контингента на Украине. Об этом в среду сообщила газета The Globe and Mail в своей электронной версии.

По данным двух ее источников, рассмотрением такого предложения сейчас занимается недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд. Есть несколько вариантов укрепления действующего контингента: направление на Украину нескольких сотен военнослужащих, переброска в эту страну из Румынии канадских истребителей CF-18, направление в Черное море боевого корабля ВМС Канады. Газета отмечает, что такие инициативы Оттавы связаны с усилением военной активности России у границ Украины.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier ("Объединитель") проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военных. В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении миссии на Украине до весны 2022 года.

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