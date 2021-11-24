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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Президенты Украины и Польши обсудили миграционный кризис и ситуацию в Донбассе

Главы государств констатировали, что "происходит гибридная атака, должное реагирование на которую требует совместных усилий и взаимодействия"

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда обсудили по телефону миграционный кризис и ситуацию в Донбассе. Об этом в среду сообщил офис украинского лидера.

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"Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Анджеем Дудой. Состоялся обмен оценками ситуации на европейско-белорусской границе", - отмечается в сообщении. Главы государств констатировали, что "происходит гибридная атака, должное реагирование на которую требует совместных усилий и взаимодействия".

Зеленский также проинформировал Дуду о развитии ситуации на востоке Украины. "В этой связи украинский президент отметил необходимость сохранения санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международного сообщества до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавили в офисе.

По его данным, особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток - 2".

Теги
УкраинаПольшаДуда, АнджейЗеленский, Владимир АлександровичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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