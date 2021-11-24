Макрон потребовал усилить контроль на внешних границах ЕС после ЧП с мигрантами в Ла-Манше

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал усилить меры контроля на внешних границах Евросоюза после гибели мигрантов в проливе Ла-Манш. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Франция не допустит превращения Ла-Манша в кладбище", - приводит AFP слова Макрона. Он потребовал от Агентства ЕС по контролю границ Frontex "немедленно усилить меры контроля на внешних рубежах Евросоюза". По данным президента, в результате крушения лодки у берегов Франции погиб 31 мигрант. Ранее сообщалось о 27 жертвах.

Макрон потребовал срочно провести заседание европейских министров, в зону ответственности которых входят миграционные проблемы. "Франция сделает все, чтобы найти и наказать ответственных" за трагедию, пообещал он.

В среду в районе Кале затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов. Они рассчитывали пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести мигрантов. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

Число нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. По данным морской префектуры региона, в этом году с 1 января по 31 августа 15,4 тыс. нелегальных мигрантов предприняли попытку добраться от побережья республики до Великобритании.