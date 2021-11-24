В ДНР заявили, что Киев настроен на силовое подавление республик Донбасса

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Сегодняшнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе показало настрой Украины на силовое подавление Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в среду заявил пресс-секретарь делегации ДНР на минских переговорах Владислав Московский.

"Подводя итог сегодняшнему заседанию, стоит сделать вывод, что основной задачей официального Киева в рамках переговоров является безальтернативное подчинение минского формата украинской повестке, направленной на силовое подавление республик", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале делегации ДНР.

Как сообщил Московский, в ходе заседания украинская делегация продемонстрировала, что не имеет ни малейшего стремления к согласованию позиций по урегулированию конфликта мирным путем. Более того, украинская сторона пытается "навязывать свою волю другим участникам переговоров против их согласия". Так, на политическом треке переговоров представители Киева игнорируют поручение Контактной группы по разработке проекта дорожной карты по достижению мира и пытаются обсуждать уже принятые на Украине законодательные акты относительно Донбасса, противоречащие Минским соглашениям. В ДНР считают, что таким образом Киев пытается "задвинуть вопрос согласования дорожной карты в долгий ящик, тем самым заблокировав возможность политического урегулирования на неопределенный срок".

В это же время, отмечает Московский, украинская сторона своими действиями фактически денонсировала дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года. По его словам, каждое нарушение Киевом режима прекращения огня "не является случайным, а выступает спланированной акцией по окончательной дестабилизации ситуации в Донбассе". "Украинские переговорщики не посчитали нужным опровергнуть данную точку зрения, тем самым согласившись с данной оценкой своих действий, которые рискуют привести к полномасштабным боевым действиям", - подчеркнули в делегации ДНР.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе прошло в среду в режиме видеоконференции. Как сообщил по итогам заседания полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, Киев, не желая следовать мирному процессу урегулирования, блокирует работу контактной группы по всем направлениям.