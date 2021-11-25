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WP: глава ЦРУ обсуждал в Москве инциденты с "гаванским синдромом"

Формулировка обращения Уильяма Бернса не предполагала каких-либо обвинений в адрес России, отмечает газета

ТАСС, 25 ноября. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс во время визита в Москву 2 и 3 ноября этого года конфиденциально предупредил РФ о "последствиях", если российские разведслужбы окажутся причастными к инцидентам с так называемым гаванским синдромом. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц в США, знакомых с ситуацией.

По данным издания, Бернс поднимал этот вопрос в ходе встреч с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР) РФ. При этом, как уточняют источники The Washington Post, формулировка его обращения не предполагала каких-либо обвинений в адрес России.

"Гаванский синдром" - ряд неврологических симптомов, включавших головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей.

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