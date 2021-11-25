Помощник Байдена обсудил с представителем Польши миграционный кризис и Украину

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в среду обсудил по телефону с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом миграционный кризис и ситуацию вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Салливан отметил наше тесное двустороннее сотрудничество по вопросам обороны и приветствовал продолжающиеся усилия по укреплению потенциала НАТО, направленного на сдерживание, - говорится в документе. - Он выразил твердую поддержку Польше в свете действий режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, которые вызвали миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии. Они также обменялись мнениями о российской военной деятельности вблизи Украины и выразили настрой на продолжение тесных консультаций".

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.