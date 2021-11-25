Джонсон и Макрон договорились активнее бороться с нелегальной миграцией через Ла-Манш

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Лидеры Великобритании и Франции договорились сообща активнее работать над разрешением проблемы нелегальных пересечений мигрантами канала Ла-Манш, разделяющего две страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Они договорились, что необходимо срочно наращивать совместные усилия по предотвращению этих смертельных пересечений [канала] и что они будут делать все, что в их силах, чтобы остановить банды, ответственные за то, что они ставят под угрозу жизнь людей", - отмечается в коммюнике. "Они подчеркнули важность тесной работы с соседними Бельгией и Нидерландами, а также с партнерами на континенте, если мы хотим эффективно решать проблему до того, как люди доберутся до французского берега", - заметили на Даунинг-стрит.

"Оба лидера ясно заявили сегодня, что трагические смерти - мрачное напоминание того, чтобы жизненно важно иметь в арсенале все возможности, чтобы остановить эти смертельные пересечения и разрушить бизнес-модель уголовных банд, которые стоят за ними", - сообщили в канцелярии британского премьера.

Разговор состоялся после того, как среду в районе Кале затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до британского побережья. Погибли больше 30 человек, спасатели продолжают поиск пропавших без вести. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Макрон после трагедии потребовал от Агентства ЕС по контролю границ Frontex усилить меры контроля на внешних границах Евросоюза и сделать все, чтобы "найти и наказать ответственных". -

Власти Великобритании и Франции совместно борются с проблемой нелегалов, однако число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. В этом году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство прибыли больше 25 тыс. нелегалов. 11 ноября был зафиксирован крупнейший суточный показатель - 1 185 человек. Несколько тысяч мигрантов в этом году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды.