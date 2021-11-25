Politico: в США сенаторы предложили выделить Украине дополнительно $50 млн военной помощи

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Американские сенаторы Роб Портман (республиканец от штата Огайо) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) предлагают включить в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался 1 октября) положение, которое предполагает выделение Украине по линии Пентагона дополнительно $50 млн. Об этом сообщила в среду газета Politico.

Как отмечается в публикации, законодатели добиваются "увеличения финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины еще на $50 млн в качестве одного из положений проекта оборонного бюджета, который обсуждают в Сенате". В той версии данного документа, которая ранее была одобрена Палатой представителей Конгресса США, отмечалось, что Украина в текущем финансовом году по военной линии от США может получить около $300 млн. "Портман и Шахин хотят, чтобы было одобрено дополнительное выделение помощи. Их поправка предполагает увеличение общего объема средств до $350 млн, это на $100 млн больше, чем запрашивал [президент США Джо] Байден", - отмечает издание. Как оно констатирует, $125 млн из этой суммы, согласно предложению, будут предназначены на закупку "вооружений поражающего действия".