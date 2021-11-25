Студенты Кубы почтили память Фиделя Кастро накануне пятой годовщины его смерти

ГАВАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. студентов и представителей Союза молодых коммунистов приняли участие в среду в памятном вечере в Гаване, посвященном пятой годовщине смерти лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, который ушел из жизни в 2016 году в возрасте 90 лет. На мероприятии присутствовал президент республики Мигель Диас-Канель, передает корреспондент ТАСС.

Концерт и памятная акция прошли на территории Гаванского университета, юридический факультет которого Кастро окончил в 1950 году. У подножия лестницы здания вуза была сооружена сцена, сама же лестница была превращена в трибуну, на которой разместились зрители. На установленном над сценой большом экране демонстрировались кадры из жизни Фиделя.

В среду также внутри мемориала национального героя Кубы Хосе Марти открылась фотовыставка, посвященная жизни и деятельности Кастро. На четверг намечены десятки культурно-политических мероприятий, посвященных памяти Кастро: концерты, фотовыставки, конференции, презентации книг, коллоквиумы.

Смерть команданте

Тяжело заболев в 2006 году, Фидель Кастро передал бразды правления своему младшему брату Раулю, который официально возглавил островное государство в 2008 году. С тех пор Фидель редко появлялся на публике, но периодически проводил встречи с лидерами иностранных государств, посещавшими Кубу, и комментировал наиболее острые темы международной и региональной повестки дня в своей авторской колонке в газете "Гранма" под названием "Размышления".

Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года. Перед смертью он попросил не называть своим именем площади и улицы, а также не воздвигать памятники в его честь. Воля команданте была исполнена, однако на улицах кубинских городов нередко можно встретить плакаты с такими надписями, как "Фидель с нами" и "Мы - Фидель". Памятники лидеру Кубинской революции появились в других странах, в частности в России, ЮАР и Доминиканской Республике.