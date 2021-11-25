Талибы не планируют закрывать посольства Афганистана

КАБУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не планирует закрывать действующие посольства Афганистана за рубежом. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин, назначенный талибами на пост афганского постпреда при ООН.

"Мы не собираемся закрывать посольства. Но как правительство мы, конечно, переведем часть дипломатов из одного посольства в другое или переведем их в МИД в Кабуле. Это нормально", - сказал Шахин.

Он отметил, что афганские дипломаты получили разрешение продолжить работу при условии, что они "будут служить народу Афганистана и его новому правительству".

Представители движения "Талибан" неоднократно призывали сотрудников афганских загранпредставительств продолжать работу в обычном режиме, хотя целый ряд дипмиссий Афганистана уже заявил, что не признает власти талибов. В свою очередь посольство Афганистана в России в беседе с ТАСС проинформировало, что пока не дает комментариев по составу временного правительства талибов.

"Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, которое пока не признало ни одно государство.