В ДНР сообщили, что украинские силовики атаковали с беспилотника центр Ясиноватой

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата в центре Ясиноватой Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

"Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА Вооруженных сил Украины сброшены взрывные устройства в количестве трех штук", - цитирует Шевченко Донецкое агентство новостей.

По его информации, в результате был поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. На место происшествия выехала группа представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Мэр также сообщил, что накануне вечером обстрелу со стороны украинских войск подверглась школа в поселке Красный Партизан возле Ясиноватой. "В результате обстрела поселка Красный Партизан зафиксировано попадание в школу. По счастливой случайности никто не пострадал", - отметил градоначальник.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. 26 октября Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что украинские военные впервые применили в Донбассе турецкий ударный беспилотник "Байрактар", хотя это запрещено действующими договоренностями.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.