СМИ: Израиль одобрил план возведения 9 тыс. домов на востоке Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Иерусалимский муниципальный совет по планированию и строительству в ночь на четверг одобрил первичный план по возведению квартала-поселения Атарот на 9 тыс. единиц жилья на территории существовавшего с 1924 по 2000 год аэропорта Каландия за "зеленой линией" в восточной части Иерусалима. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

По данным издания, речь идет о первичном утверждении плана строительных работ на площади в 124 га. В Атароте израильские власти намерены построить жилые дома, парки, улицы, объекты инфраструктуры. План, который должен пройти несколько этапов сложной бюрократической процедуры утверждения, должен быть представлен на рассмотрение Иерусалимской окружной комиссии по планированию 6 декабря, указывает газета.

О том, что Израиль приступил к планированию создания нового поселения на 9 тыс. квартир и домов на одну семью в Атароте в Восточном Иерусалиме впервые сообщила в феврале 2020 года правозащитная организация "Шалом ахшав" ("Мир - сейчас"), специализирующаяся на мониторинге израильской поселенческой деятельности. Правозащитники отметили тогда, что "планируемый поселенческий квартал вклинится в городское пространство между Рамаллой (нынешний административный центр Палестины) и Восточным Иерусалимом", тем самым "препятствуя созданию жизнеспособного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме".

В конце октября Комиссия по планированию израильской гражданской администрации Западного берега реки Иордан впервые с момента прихода в США к власти администрации президента Джо Байдена в январе 2021 года и присяги премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в июне того же года утвердила планы строительства 3 144 единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. 27 октября по итогам заседания комиссии 2 тыс. квартир и домов на одну семью для поселенцев получили окончательное одобрение властей на начало строительства, еще 1 344 продвинулись по различным этапам израильской многоступенчатой бюрократической процедуры утверждения нового жилья на Западном берегу.

По данным "Шалом ахшав", израильская гражданская администрация Западного берега за 2020 год одобрила строительство более 12 000 единиц жилья в еврейских поселениях, что является рекордным показателем с 2012 года. Продолжающееся строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль в тот же день заявил, что не будет выполнять положения этого документа.