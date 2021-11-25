Китайская газета назвала подготовку США "Саммита за демократию" попыткой сдерживания КНР

"Расколоть мир на своих и чужих". Зачем США понадобился "Саммит за демократию"

"Администрация [президента США] Джо Байдена в крайне опасной и провокационной манере превращает так называемый "Саммит за демократию" в еще одну маленькую идеологизированную клику для сдерживания Китая", - говорится в размещенном в четверг на первой полосе материале издания. В нем подчеркивается, что это никак не сочетается с попытками мирового сообщества наладить совместную работу в период после пандемии, когда "как никогда нужна будет солидарность, а не использование так называемых ценностей, разжигающих конфронтацию и разделение".

Газета напоминает, что Россия и Китай оказались исключены из списка участников мероприятия, как и некоторые союзники США вроде Сингапура, стремящиеся найти свой путь развития, что "порождает сомнения в природе этого саммита".

Global Times приводит мнение профессора Юго-Западного университета политических наук и права Чжу Ина: "Так же, как луч света в сосуде с водой распадается на разные цвета, так и демократия не может быть окрашена в один простой цвет либо определяться одной-единственной страной". Издание ссылается на "известных китайских ученых", полагающих, что западные медиа и политики в последнее время пытаются преподнести усилия Китая по укреплению "централизованного и сплоченного руководства" как стремление к большему авторитаризму.

Это демонстрирует "их заблуждения и отсутствие у них базового понимания Китая", резюмирует пекинская газета.

Вашингтон намерен провести "Саммит за демократию", на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены, 9-10 декабря в режиме видеоконференции. Принять в нем участие пригласили 110 стран и территорий.