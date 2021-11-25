В Белоруссии с начала года задержали свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в текущем году в республике было задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. отправлены за пределы страны.

"Только за этот год у нас задержано свыше 11,5 тыс. нелегальных мигрантов. Около 5 тыс. отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности. Поэтому мы противодействуем этому", - заявил госсекретарь в четверг журналистам, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, белорусская сторона не виновата в том, что сегодня происходит на белорусско-польской границе. "То, что сегодня происходит на границе, - в этом виновата не Беларусь. Здесь надо рассматривать корень зла и те причины, которые спровоцировал тот же коллективный Запад в странах Ближнего Востока, Азии", - сказал Вольфович.

Он отметил, что сегодня Польша демонстрирует на границе не силу, а свое бессилие. "Они демонстрируют не силу, они демонстрируют свое бессилие, на мой взгляд. Как можно демонстрировать силу, выводя против безоружных людей танки, самоходные артиллерийские установки, боевые вертолеты, курсировать вдоль государственной границы", - отметил Вольфович.

Он также коснулся темы эвакуации мигрантов из Белоруссии, подтвердив, что самолет из Ирака не прибыл в четверг в Минск, вылета ожидают около 200 беженцев. "К сожалению, сегодня со стороны Евросоюза никаких мер не принимается. По нашей информации, сегодня должен был быть эвакуационный рейс из Ирака для возвращения этих беженцев, которые пожелали вернуться домой. Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся, - сказал он. - Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в ожидании этого рейса".

Кризис на границе

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. 16 ноября рядом с пунктом пропуска "Брузги" несколько групп мигрантов прорвали белорусское заграждение и стали забрасывать польских силовиков камнями, в ответ польские полицейские применили светошумовые гранаты и водометы. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

18 ноября более 400 мигрантов из Ирака, которые ранее намеревались попасть в страны Евросоюза через территорию Белоруссии, на самолете авиакомпании Iraqi Airways вылетели из Минска и после промежуточной посадки в Эрбиле прибыли в Багдад. На 25 ноября планировался еще один рейс этой компании.