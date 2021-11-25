Лукашенко заявил, что оппозиция приготовила новый план дестабилизации Белоруссии

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Находящаяся за рубежом белорусская оппозиция подготовила новый план по дестабилизации Белоруссии. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по проекту новой конституции.

"Они уже выработали план, я направил его в администрацию президента, чтобы он был там проработан и распространен, чтобы вы все видели, чего они хотят. Ну это посмешище полное, - приводит слова главы государства издание "СБ. Беларусь сегодня". - Это план беглых для того, чтобы получить финансирование <...>. Я уже виды видавший человек читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги. Тем не менее вы сами увидите этот план".

По словам Лукашенко, оппозиционеры "готовятся сломать конституцию" и "снова вывести на улицу народ Беларуси", если их план реализуется. При этом он добавил, что те, "кто кричал больше всего о переменах и что надо чуть ли не убрать этого президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо. Нам не нужна новая конституция".

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который обозначил своей целью обеспечение передачи власти, его деятельность была признана властями республики незаконной.

КГБ Белоруссии в феврале текущего года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, о покушении на теракт.

На фоне протестов в Белоруссии Лукашенко заявил о необходимости изменения конституции и готовности перераспределить часть президентских полномочий в пользу других ветвей власти.