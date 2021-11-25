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Лукашенко: до 60% белорусов готовы прийти на референдум и поддержать проект конституции

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. От 50% до 60% белорусов готовы прийти на референдум и поддержать проект новой конституции. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, посвященном обсуждению этого документа.

"Проведенные социологические исследования показывают, что 50-60% населения готовы прийти на референдум и поддержать проект конституции, - приводит слова главы государства агентство БелТА. - Но если мы хорошо поработаем, опубликуем проект конституции, расскажем людям о новациях, еще раз объясним, зачем мы принимаем эту конституцию, я уверен: люди нас поддержат, как это было на переломе в середине 1990-х".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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