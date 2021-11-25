Лукашенко заявил, что ЕС должен оплачивать вывоз авиарейсами мигрантов из Белоруссии

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Вывоз авиарейсами мигрантов из Белоруссии на родину должен оплачивать Евросоюз. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Что там этот рейс стоит? Некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит", - сказал он на совещании с членами Конституционной комиссии.

Лукашенко напомнил, что в четверг планировался эвакуационный рейс мигрантов в Ирак. "Что-то самолет сегодня не прислали", - отметил президент, услышав в ответ, что данный авиарейс не был оплачен. "Пусть европейцы заплатят. Вот мерзавцы: им и деньги выдели, и миллионы, и тысячи. Ни одной копейки сюда не поступило денег", - констатировал Лукашенко. "Не надо нам. Пока кормим и поим мы этих людей", - добавил он.

Лукашенко заявил, что белорусские власти не препятствуют выезду мигрантов из Белоруссии. "Хотят уехать - пожалуйста", - сказал президент.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что рейс из Минска, на котором беженцев должны были отвезти в Ирак, был отменен в четверг из-за невыполнения европейской стороной договоренностей с иракской авиакомпанией. Сообщалось, что перевозчик согласовал с Минском очередной эвакуационный рейс для вывоза части иракских мигрантов. Вылет был запланирован в четверг на 14.30 (совпадает с московским). Некоторые мигранты уже прибыли в аэропорт.