Вучич заявил, что отношения России и Сербии находятся на самом высоком уровне в истории

СОЧИ, 25 ноября. /ТАСС/. Отношения между Сербией и Россией находятся на самом высоком уровне в истории. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Спасибо вам, уважаемый президент и дорогой друг, что несмотря на пандемию коронавируса вы нашли время для нашей встречи. Это очень важная для меня, самая важная встреча. Я считаю, что отношения между Сербией и Россией находятся на самом высоком уровне в истории и развиваются во всех областях. Как вы знаете, мы стратегические партнеры и Сербия считает это своей привилегией", - заявил Вучич.

Сербский лидер также поблагодарил Путина за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. "Как вы знаете, у нас в регионе мы наблюдаем рост провокаций и напряженности, особенно на территории Косова и Метохии, еще раз благодарю вас за поддержку в международных организациях", - сказал он.

Вучич отметил, что сотрудничество Сербии и России в военно-технической сфере также находится на высочайшем уровне, сербская сторона надеется на новые договоренности.

"Да, наше военно-техническое сотрудничество, конечно, на самом высоком уровне. Мы вам благодарны за красивые подарки, которые получили. Я думаю, что у нас будут новые договоренности в разных областях", - сказал сербский лидер.