Делегация талибов отправилась в Катар на переговоры с дипломатами США и ЕС

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. Делегация захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) отправилась в Катар для проведения консультаций с представителями США, Евросоюза и других сторон. Об этом сообщил в четверг назначенный талибами пресс-секретарь афганского внешнеполитического ведомства Абдул Кахар Балхи на своей странице в Twitter.

"Сегодня вечером в Доху отправилась высокопоставленная делегация "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) во главе с министром иностранных дел [во временном правительстве] Амир Ханом Моттаки. В состав делегации входят представители министерств образования, здравоохранения, финансов, безопасности, а также центрального банка страны", - указал представитель радикалов.

В среду представители "Талибана" проинформировали о предстоящих в Катаре с 27 по 29 ноября консультаций с дипломатами США, ЕС и других сторон. Незадолго до этого в Вашингтоне сообщали, что спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе приедет в Доху, где обсудит с лидерами талибов вопросы борьбы с терроризмом на афганской территории.