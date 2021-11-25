ЕК рекомендует странам ЕС ограничить девятью месяцами срок действия ковид-сертификата

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рекомендует странам Евросоюза (ЕС) ограничить девятью месяцами срок действия ковид-сертификата с момента получения первой дозы вакцины. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Еврокомиссия предлагает уделять больше внимания "личностному" подходу к мерам в отношении поездок и стандартному периоду приема сертификатов о вакцинации, составляющему девять месяцев с момента проведения первичной вакцинации", - отмечается в нем.

В ЕК пояснили, что "девятимесячный период учитывает рекомендации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний по введению бустерных доз начиная с шести месяцев и предусматривает дополнительный период в три месяца для обеспечения того, чтобы национальные кампании вакцинации могли скорректироваться и у граждан был доступ к бустерам".

Как вновь подчеркнула ЕК, к обладателям сертификатов не должны применяться такие дополнительные ограничительные меры, как тесты и карантин. Кроме того, от таких мер должны быть освобождены дети до 12 лет и граждане, совершающие "важные поездки".

В настоящее время страны ЕС выдали 650 млн сертификатов, отметила ЕК. Кроме того, 51 страна присоединена к европейской системе ковид-сертификатов.