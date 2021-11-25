В ЛНР заявили, что более 1 700 мирных жителей погибли в результате агрессии Украины

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Более 1,7 тыс. мирных жителей Луганской народной республики (ЛНР) погибли с 2014 года в результате агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще свыше 3,3 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщила в четверг первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока на онлайн-конференции "Опаленная память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения".

"<...> подтвердить мы можем более 1 700 смертей мирных жителей, из них 35 несовершеннолетних детей. 3 365 человек получили ранения", - приводит слова Анны Сороки агентство Луганскинформцентр.

Летом 2021 года в ЛНР и в Донецкой народной республике (ДНР) были созданы межведомственные рабочие группы по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе, их идентификации и увековечению памяти. Рабочая группа ЛНР начала работу 11 августа в селе Сабовка Славяносербского района.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Как заявил в июле 2021 года глава ДНР Денис Пушилин, по данным властей республики, в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли 4 994 человека, среди них 91 ребенок. В свою очередь в августе глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что, по данным межведомственной рабочей группы, в ходе конфликта погибли или пропали без вести более 2 тыс. жителей Луганской народной республики.