Минск предложил заключить договор между ОДКБ и ШОС

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает, что заключение полноформатного договора между Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) могло бы способствовать повышению уровня взаимодействия в противодействии угрозам. Об этом глава белорусского правительства заявил в четверг на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Беларусь, будучи государством - наблюдателем при ШОС и полноправным членом ОДКБ, считает, что назрела необходимость подготовки полноформатного договора о сотрудничестве и взаимопонимании между ШОС и ОДКБ. Такой документ позволил бы вывести региональное сотрудничество на новый уровень для борьбы с вызовами и угрозами в сфере безопасности, а также существенно повысить международное влияние двух наших организаций", - отметил премьер, слова которого приводит агентство БелТА.

Головченко констатировал, что принципы и договоренности в области международной безопасности, которые выстраивались десятилетиями, "бесцеремонно попираются рядом государств в угоду собственным интересам". В частности, сказал премьер, "Афганистан стал ярчайшим примером провальной политики силовых методов навязывания странам чуждой модели развития и опасных последствий в виде растущих рисков распространения терроризма, всплеска наркотрафика, гуманитарного кризиса". "Политический и экономический потенциал стран ШОС может сыграть важную роль в достижении внутреннего мира и согласия в Афганистане, восстановлении его экономики", - считает Головченко.